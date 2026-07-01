19 yıllık sır çözüldü: Faili meçhul cinayette 10 gözaltı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu Köyü Şat Deresi'nde 5 Haziran 2007 günü saat 12.00 sıralarında vatandaşlar tarafından dere yatağında çürümüş halde bir erkek cesedi bulundu. Yüzü tanınmayacak derecede deforme olmuş ve uzun süre suda kaldığı belirlenen ceset üzerinde olay tarihinde Cumhuriyet savcılığı koordinesinde inceleme yapıldı. Ardından gerçekleştirilen otopsi ve Adli Tıp Kurumu raporlarında, cesedin kafatasında çürüme nedeniyle ölüm öncesi mi yoksa ölüm sonrası mı oluştuğu belirlenemeyen parçalı çökme kırığı bulunduğu, ölümün ise suda boğulma sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca ölümün cesedin bulunduğu tarihten en az bir ay önce gerçekleşmiş olabileceği tespit edildi. Ancak tüm araştırmalara rağmen cesedin kimliği belirlenemedi. Parmak izi, kayıp kişi kayıtları ve dönemin imkanlarıyla yapılan incelemeler sonuç vermeyince dosya yıllarca faili meçhul olarak kaldı. Kimliği tespit edilemeyen ceset nedeniyle soruşturmada ilerleme sağlanamadı ve 15 Kasım 2023 tarihinde zamanaşımı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRESİ DOSYAYI YENİDEN ELE ALDI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, kamuoyunda uzun yıllardır aydınlatılamayan cinayet dosyalarını yeniden inceleme kararı aldı. Öncelikli dosyalar arasına alınan Batman dosyası da ayrıntılı şekilde yeniden değerlendirildi. Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ortak çalışma yürüttü. Eski dosyalar yeniden incelendi, dönemin tanıkları tekrar dinlendi, yeni istihbari bilgiler toplandı ve teknik analizler gerçekleştirildi.

İSTİHBARAT DOSYANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Yürütülen çalışmalar sırasında JASAT ekipleri, dere yatağında bulunan cesedin Aydın Özcan isimli kişiye ait olabileceğine ilişkin önemli istihbari bilgilere ulaştı. Bunun üzerine dosya, Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan yeniden soruşturmaya açıldı. Savcılık tarafından yapılan araştırmalarda dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Aydın Özcan'ın 2007 yılından itibaren hiçbir resmi kurumda işlem kaydının bulunmadığı, nüfus, sağlık, sosyal güvenlik, banka ve kamu kurumlarında hiçbir iz bırakmadığı belirlendi. Bu durum, Özcan'ın yıllar önce öldürülmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

ESKİ ŞİDDET DOSYASI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren en önemli bulgulardan biri de Aydın Özcan hakkında yıllar önce açılan bir ceza dosyası oldu. Yapılan incelemelerde Özcan'ın 8 Şubat 2007 tarihinde resmi nikahlı olmayan eşi Yıldız Doğan'ı para karşılığı fuhuş yapmaya zorladığı, bunu kabul etmeyince kadının ellerini ve ayaklarını bağladığı, bıçakla burnunu kestiği ve evde kilitli tuttuğu tespit edildi. Yıldız Doğan'ın daha sonra yedek anahtarla evden kaçarak yakınlarına sığındığı ve Özcan hakkında şikayetçi olduğu belirlendi. Bu olay nedeniyle Aydın Özcan hakkında 2010 yılında "yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan dava açıldığı, ancak Özcan'ın bulunamaması nedeniyle ifadesinin alınamadığı, yargılamanın ise 2019 yılında zamanaşımı nedeniyle düştüğü öğrenildi.

DNA İNCELEMESİ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmanın en kritik aşamasını ise DNA incelemesi oluşturdu. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından Aydın Özcan'ın kızlarından alınan DNA örnekleri ile 2007 yılında bulunan cesetten elde edilen genetik materyal karşılaştırıldı. Hazırlanan raporda iki örnek arasında biyolojik akrabalık bulunduğu kesin olarak tespit edildi. Böylece yaklaşık 19 yıldır kimliği bilinmeyen cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu resmen ortaya çıktı.

TEKNİK TAKİP VE DİNLEMELER YENİ DELİLLER GETİRDİ

Savcılık soruşturması kapsamında Yıldız Doğan ile Aydın Özcan'ın kardeşleri hakkında mahkeme kararıyla iletişimin dinlenmesi tedbirleri uygulandı. Daha sonra soruşturmaya Mehmet Suat Kaya da dahil edildi. Dinlemeler, tanık anlatımları ve JASAT ekiplerinin saha çalışmaları sonucunda cinayetin aile içerisinde planlanarak işlendiği yönünde önemli deliller elde edildi. Kolluk birimlerinin ulaştığı bilgilere göre Aydın Özcan'ın, kendisini para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddiaları nedeniyle ailesi tarafından "namus saikiyle" öldürüldüğü ve cesedinin Batman'ın Kozluk ilçesindeki Şat Deresi'ne atıldığı değerlendirildi. Soruşturma ilerledikçe elde edilen yeni deliller doğrultusunda Mücahit Kaya, Emin Özcan, Nuri Özcan ve Emrah Özcan da dosyaya şüpheli olarak eklendi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 1 Temmuz 2026 tarihinde geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hayrettin Özcan, Süleyman Özcan, Mehmet Özcan, Hilmi Özcan, Naci Özcan, Mehmet Suat Kaya, Mücahit Kaya, Emin Özcan, Nuri Özcan ve Emrah Özcan gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

BAKAN GÜRLEK: KARANLIKTA KALAN DOSYALARI TEK TEK AYDINLATIYORUZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada faili meçhul suçların aydınlatılmasının milletin adalete olan güveni açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakan Gürlek, "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaktadır. Batman'da 19 yıllık sır perdesi Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın kararlı soruşturması ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerimizin sabırlı çalışmaları sayesinde aralandı. Cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla milletimizin adalete olan güvenini güçlendirmek ve kamu vicdanını yaralayan faili meçhul dosyaları aydınlatmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.