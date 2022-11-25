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Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:53

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine Seyit Onbaşı'nın top mermisi figürleri yerleştirildi

1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden ve her biri 75 ton olan 4 anıtsal yapının 2'si Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerin üstündeki kaidelere konuldu.

DHA
1915 Çanakkale Köprüsü’nün kulelerine Seyit Onbaşı’nın top mermisi figürleri yerleştirildi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alıyor. 18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. Köprü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.



Köprünün kulelerinin üzerine Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapılar yerleştirileceği kaidelerin 2'si geçen hafta köprünün Asya ve Avrupa'daki kulelerine kuruldu. Bugün kaideler üzerine de Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisi figürleri yerleştirildi. Diğer 2 top mermisi figürlünün yerleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine Seyit Onbaşı'nın top mermisi figürleri yerleştirildi
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