1952 Türkiye güzeli Melek’e veda

Türkiye'nin en ünlü isimlerinin cenaze merasimlerine sahne olan Teşvikiye Camii bu kez tescilli bir güzelin son yolculuğuna tanıklık etti. Cihangir'deki evinde hayata veda eden 1952 Türkiye güzeli Gelengül Melek Erman (90) sevenlerinin gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı.Gelengül Melek Tayfuroğlu, Rus uyruklu annesinin ısrarı üzerine girdiği 1952 yılı Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek taç giydi. Genç kadın, o yıl dünyada ilk kez düzenlenen Miss Universe'te ülkemizi ABD'nin Los Angeles kentinde temsil etti. Ancak 30 ülkeden güzelin katıldığı yarışmada dereceye giremedi. Tescilli güzel için yurda dönüşünde bir demo film yapıldı. Filmi çeken Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni ve yapımcısı Hürrem Erman'la evlendi.Asıl şaşkınlık yaratan ise ileriki yaşamı için aldığı karar oldu. Gelengül Melek Erman, şöhret yerine ev hanımlığını seçti. Kendini ailesine ve çocuklarına adayan Erman sessiz bir hayatı tercih etti. Sinema ve kültür dünyasına yakın bir hayat sürdü. Fuat ve Nail adında iki çocuğu oldu. Hayatını yuvasına ve çocuklarına adayan Türkiye Güzeli, eşinin mesleğinden ötürü Yeşilçam oyuncuları ve sinemacılarıyla da tanışma imkânı yakaladı. 2003 yılında eşi Hürrem Erman'ın hayatını kaybetmesiyle bir nevi hayata küsen ve geçmişin hatıralarıyla yaşayan Gelengül Erman, 9 Ocak'ta Cihangir'deki evinde 90 yaşında hayatını kaybetti.Gelengül Melek Erman için önceki gün İstanbul'da Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Erman'ın çocukları, torunları ve dostları camide hazır bulundu.Erman Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.