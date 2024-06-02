Haberler Yaşam Haberleri 1964'te Türk basınında 'tarak görmemiş saçlı, soba borusu pantolonlu dörtlü' ve 'ense tıraşı görmemiş adam' gibi cümlelerle tanımlanan hangisidir?
Giriş Tarihi: 2.6.2024 22:39 Son Güncelleme: 2.6.2024 22:40

1964'te Türk basınında 'tarak görmemiş saçlı, soba borusu pantolonlu dörtlü' ve 'ense tıraşı görmemiş adam' gibi cümlelerle tanımlanan hangisidir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 2 Haziran Pazar bugün izleyicilerle buluşuyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu sözlük tanımına göre hangisinin ‘1964'te Türk basınında 'tarak görmemiş saçlı, soba borusu pantolonlu dörtlü' ve 'ense tıraşı görmemiş adam'’ sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

1964’te Türk basınında ’tarak görmemiş saçlı, soba borusu pantolonlu dörtlü’ ve ’ense tıraşı görmemiş adam’ gibi cümlelerle tanımlanan hangisidir?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında '1964'te Türk basınında 'tarak görmemiş saçlı, soba borusu pantolonlu dörtlü' ve 'ense tıraşı görmemiş adam' gibi cümlelerle tanımlanan hangisidir?' sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

1964'te Türk basınında 'tarak görmemiş saçlı, soba borusu pantolonlu dörtlü' ve 'ense tıraşı görmemiş adam' gibi cümlelerle tanımlanan hangisidir?

Doğru cevap: The Beatles

İşte yanıtı

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1964'te Türk basınında 'tarak görmemiş saçlı, soba borusu pantolonlu dörtlü' ve 'ense tıraşı görmemiş adam' gibi cümlelerle tanımlanan hangisidir?
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