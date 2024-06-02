ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında '1964'te Türk basınında 'tarak görmemiş saçlı, soba borusu pantolonlu dörtlü' ve 'ense tıraşı görmemiş adam' gibi cümlelerle tanımlanan hangisidir?' sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.