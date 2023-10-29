Haberler Yaşam Haberleri 1971 yapımı Tarkan: Viking Kanı adlı filmde Vikinglerin idam edilecek kişileri attıkları dev ahtapotun yerine filmin uyarlandığı çizgi romanın orijinalinde hangisi vardır?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 21:09 Son Güncelleme: 29.10.2023 21:09

1971 yapımı Tarkan: Viking Kanı adlı filmde Vikinglerin idam edilecek kişileri attıkları dev ahtapotun yerine filmin uyarlandığı çizgi romanın orijinalinde hangisi vardır?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 1971 yapımı Tarkan: Viking Kanı adlı filmde Vikinglerin idam edilecek kişileri attıkları dev ahtapotun yerine filmin uyarlandığı çizgi romanın orijinalinde hangisi vardır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

1971 yapımı Tarkan: Viking Kanı adlı filmde Vikinglerin idam edilecek kişileri attıkları dev ahtapotun yerine filmin uyarlandığı çizgi romanın orijinalinde hangisi vardır?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan 1971 yapımı Tarkan: Viking Kanı adlı filmde Vikinglerin idam edilecek kişileri attıkları dev ahtapotun yerine filmin uyarlandığı çizgi romanın orijinalinde hangisi vardır? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: 1971 yapımı Tarkan: Viking Kanı adlı filmde Vikinglerin idam edilecek kişileri attıkları dev ahtapotun yerine filmin uyarlandığı çizgi romanın orijinalinde hangisi vardır?

SEÇENEKLER

A- Köpek balığı
B- Ejderha (CEVAP)
C- Kurt adam
D- Aslan


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1971 yapımı Tarkan: Viking Kanı adlı filmde Vikinglerin idam edilecek kişileri attıkları dev ahtapotun yerine filmin uyarlandığı çizgi romanın orijinalinde hangisi vardır?
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