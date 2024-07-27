2 akrabasını katleden zanlı 20 yıl önce de eşini öldürmüş

Gümüşhane'de, bahçesine giren tavuklar yüzünden yengesi ve yeğenini öldüren Ümit Yapıcıoğlu, tutuklandı. Zanlının, 20 yıl önce de Kocaeli'nde 23 yaşındaki eşini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Kelkit'e bağlı Alacat köyünde, bahçesine giren tavuklar yüzünden çıkan tartışmada, yengesi Nurten Yapıcıoğlu (55) ve yeğeni Ali Yapıcıoğlu'nu (25) tabancayla öldüren, Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) da yaralayan Ümit Yapıcıoğlu, sevk edildiği adliyede, nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının, 2004 yılında da Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde, o dönemde 23 yaşında olan eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü ve uzun süre cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Öldürülen Nurten Yapıcıoğlu ve oğlu Ali Yapıcıoğlu, Alacat köyünde toprağa verildi.