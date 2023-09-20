2 aylık bebeğini balkondan attı! Cani annenin savunması tüyler ürpertti!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çorum'da vahşet! 2 aylık bebeğini balkondan attı | Video