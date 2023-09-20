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Giriş Tarihi: 20.9.2023 15:28 Son Güncelleme: 20.9.2023 15:38

2 aylık bebeğini balkondan attı! Cani annenin savunması tüyler ürpertti!

Çorum'da Eda Nur E., 2 aylık bebeği Buğlem'i balkondan attı. Beyin kanaması geçiren bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İfadesinde psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen anne, tutuklandı!

DHA
2 aylık bebeğini balkondan attı! Cani annenin savunması tüyler ürpertti!

Kan donduran olay dün sabah saatlerinde Çorum'un Ulukavak Mahallesi Köprübüşı 17. Sokak'ta yaşandı. 2 aylık Buğlem E., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan yere çakıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çorum'da vahşet! 2 aylık bebeğini balkondan attı | Video



Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Nur E., savcılıktaki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını ve olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi. Eda Nur E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Mahkeme, Eda Nur E.'nin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.

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2 aylık bebeğini balkondan attı! Cani annenin savunması tüyler ürpertti!
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