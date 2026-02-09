2 aylık bebek hayatını kaybetmişti: Acılı baba konuştu! “Annesi aşırı derecede alkollüydü”

'KONUŞAMAYACAK KADAR SARHOŞTU'

Bebeğin babası Deniz Doğan savcılığa verdiği şikayet dilekçesi sonrasında konuştu, "1 ay önce eşimden ayrıldım. En son Çarşamba akşamı saat 12.00 gibi bebek için görüştüm. Bebeğin hasta olduğunu söyledi. Çarşamba akşamı bebeğin yanına gittik, evine gittim. Evden çıkarken hastaneye götürülmesi için 5 bin lira para bıraktım ve ayrıldım. Bir daha çocuğu görmedim. Hastaneye götürmesini söyledim. Gün boyu bayanı telefonla arayıp 'Hastaneye çocuğu götürdün mü?' diye sordum, yine net bir cevap alamadım. Gece saat 12.00'ye kadar telefonla görüştüm, gün boyu böyle geçti. Akşam oldu, kadın yine evde yoktu; evi terk etmiş gibiydi. O gün çocuğu aldı, götürdü, kaçırdı. Cuma günü yine telefonla baskı yaptım. 'Çocuk nerede? Hastaneye götürdün mü, getirdin mi?' diye sordum, yine net bir cevap alamadım. Gece saat 12.00'ye kadar telefonla sürekli görüştüm. Bebeğin annesi aşırı derecede alkollüydü, ne söylediğini bile bilmiyordu. Saat 01.00 gibi uyudum. Saat 04.00 gibi uyandım, telefonumu kontrol ettim. Telefon sessizdeydi, aramaları gördüm. Tekrar aradım; konuşamayacak kadar sarhoştu. 'Neredesin?' diye sordum. Takside olduğunu söyledi. Taksi şoförünü telefona istedim, konuştum. O da bana ne yapacağını bilmediğini söyledi. En yakın karakola götürülmesini istedim" şeklinde konuştu.