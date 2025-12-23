Necla Alp’i boğazını keserek katletmişti! Cani koca 1.5 ay tedavi gördükten sonra tekrar serbest kaldı

Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla Alp (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa Aydoğdu (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti.

PSİKOLOJİK HASTALIĞI OLDUĞUNU GİZLEDİĞİ İDDİASI!

Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa Aydoğdu tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla Alp gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından Mustafa Aydoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 YIL SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa Aydoğdu hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

BABANIN YAPTIĞI SKANDAL PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Oğlu tahliye edilen baba Aziz Aydoğdu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullanmıştı. Baba Aziz Aydoğdu'nun paylaşımı tepki toplamıştı.

NECLA ALP'İN AİLESİ TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ

Necla Alp'in ailesi kızlarının katilinin 3 yıl sonra tahliye edilmesine itirazda bulundu. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği Mustafa Aydoğdu hakkında tahliye kararını kaldırıldı.

1.5 AY TEDAVİ GÖRDÜKTEN SONRA SERBEST KALDI

Mustafa Aydoğdu yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 1.5 ay Kocaeli'de tedavi gören Mustafa Aydoğdu, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden serbest bırakıldı.