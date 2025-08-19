2 aylık kocasını öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 24 yaşındaki Melek Başlı, 2 ay önce evlendiği eşi Ahmet Can Başlı'yı (25) yemek yedikleri sırada çıkan tartışma sonucu bıçakladı. Ahmet Can Başlı 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay 4 Ağustos'ta Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak'taki evde meydana geldi. Henüz 2 aylık evli olan Melek Başlı yemek yedikleri sırada tartıştığı eşi Ahmet Can Başlı'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.
VÜcuduna isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet Can Başlı tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Melek Başlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.