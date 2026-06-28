2 bin 235 yıllık gurur: Kahraman komandoların gösterileri nefes kesti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in kutlama mesajı okundu. Ardından Hava İndirme ve 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

"2 BİN 235 YILLIK ŞANLI MİRASIN TAŞIYICILARIYIZ"

Tuğgeneral Mesut Koçak, Türk Kara Kuvvetleri'nin Mete Han'dan günümüze uzanan köklü geçmişine dikkat çekerek, "Bugün burada Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2 bin 235'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu köklü miras yalnızca bir ordunun tarihi değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin sembolüdür" dedi.

Kara Kuvvetleri'nin Türkiye'nin güvenliği ve devletin bekası için kritik görevler üstlendiğini vurgulayan Koçak, "Mensubu olmaktan onur duyduğumuz Kara Kuvvetlerimiz, ülkemizin korunmasında, terörle mücadelede ve uluslararası görevlerde bayraklaşan yurt topraklarının en güçlü teminatı olmuştur" dedi.

"MEHMETÇİK GECE GÜNDÜZ GÖREV BAŞINDA"

Kara Kuvvetleri birliklerinin en zorlu şartlarda dahi görevlerini sürdürdüğünü belirten Tuğgeneral Mesut Koçak, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde elde edilen başarıların kahraman Mehmetçiğin fedakârlığının en somut göstergesi olduğunu söyledi. Koçak, "Birliklerimiz gece gündüz demeden, yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin güvenliği için görev yapmaktadır. Terörle mücadelede elde edilen başarıların yanında barışı koruma faaliyetleri kapsamında Azerbaycan, Somali, Libya, Kosova ve Katar'da da görevlerimizi başarıyla sürdürüyoruz. Türk askeri dosta güven, düşmana korku vermeye devam etmektedir" diye konuştu.

"KOMANDO RUHU GÖREV BAŞINDA"

Hava İndirme ve 1. Komando Tugayı'nın bugüne kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Tuğgeneral Koçak, "Tugayımız, Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan terörle mücadele operasyonlarına ve sınır ötesi harekâtlara kadar kendisine verilen her görevi askerlik yemininin gerektirdiği kararlılıkla yerine getirmiştir. Kahraman komandolarımız bundan sonra da aynı azim, cesaret ve fedakârlıkla görev yapmayı sürdürecektir" dedi.

GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Tören kapsamında hassas burunlu askerî köpeklerin eğitim gösterileri ile drone uçuşları büyük ilgi gördü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan yerli ve milli silah ve teçhizatlar katılımcıların ziyaretine açıldı. Komandoların tören yürüyüşü büyük alkış alırken, müze gezisinin ardından gerçekleştirilen dağcılık gösterileri nefes kesti. Programın finalinde ise keskin nişancılar sahne aldı. Yerli ve milli KNT-72 ile KN-12 keskin nişancı tüfekleriyle 600 metre uzaklıktaki hedefleri tam isabetle vuran komandolar, izleyenlerden tam not aldı.

Tören sonunda Tuğgeneral Mesut Koçak, programa katılan şehit aileleri, gaziler ve personel ailelerine teşekkür ederek Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 235 yıllık şanlı geçmişini geleceğe taşımaya devam edeceklerini söyledi.