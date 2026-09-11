2 bin saman balyası ve araçlar küle döndü

Yangın, Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadık Topal'a ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler ev ve ahıra sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bahçede bulunan yaklaşık 2 bin saman balyası yanarak kullanılamaz hale gelirken, park halindeki traktör ile hafif ticari araç da yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.