2 bin yıllık Tiyatro Caddesi gün yüzüne çıktı! Bakan Ersoy: Binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu. Bakan Ersoy, paylaşımında, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık. Ziyaretçiler artık antik tiyatrodan akropolise uzanan bu tarihi güzergahta, binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, cadde boyunca ortaya çıkarılan dükkanlar, özgün mimarisiyle günümüze ulaşan ekmek fırını, anıtsal doğu kapısı, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile Genç Eurymedon Mozaiğinin Aspendos'un zengin tarihine yeni bir pencere açtığını vurguladı. Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerin de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirten Ersoy, kültürel mirası bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

ANTİK DÜKKANLAR VE EKMEK FIRINI ORTAYA ÇIKARILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; genişliği 3 ila 5 metre arasında değişen Tiyatro Caddesi boyunca sıralanan dükkânların girişleri ile ara sokak bağlantıları da kazılar sırasında ortaya çıkarıldı. Caddenin kuzey kanadında yer alan ve tüm mimari unsurlarıyla günümüze ulaşan ekmek fırını ise kazıların en dikkat çekici buluntuları arasında yer aldı. Yolun iki yanında bulunan ve bazı bölümlerde 2,5 metre yüksekliğe ulaşan duvarların taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı opus mixtum tekniğiyle inşa edildiği belirlendi.

ANITSAL KAPI VE TANRI HEYKELLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tiyatro Caddesi'nin ulaştığı Doğu Meydanı'nda yer alan anıtsal giriş yapısı da kazılarla ortaya çıkarıldı. 'Tiyatro Caddesi Doğu Anıtsal Kapısı' olarak tanımlanan yapının güneyinde eksedra planlı bir çeşme ile teras üzerine inşa edilmiş iki mekan tespit edildi. Kazılarda Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile geison-sima blokları, arşitrav parçaları ve çok sayıda mimari unsur gün yüzüne çıkarıldı. Bulgular, yapının MS 2. yüzyılın sonu ile MS 3. yüzyılın başlarında inşa edildiğini ortaya koydu. Doğu Meydanı'ndaki havuzlu yapının tabanında bulunan Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon Mozaiği de alanın öne çıkan keşifleri arasında yer aldı.

FENİKE SİKKESİ ASPENDOS'UN TİCARET AĞINI ORTAYA KOYDU

Aspendos'ta Tiyatro Caddesi dışında yürütülen kazılarda da önemli bulgular elde edildi. İki Katlı Dükkanlar/Stoa Kompleksi'nde bulunan Fenike sikkesi ile cam alabastron örnekleri, Aspendos'un Suriye-Filistin coğrafyası başta olmak üzere Doğu Akdeniz'in deniz aşırı ticaret ağlarıyla güçlü ilişkiler kurduğunu ortaya koydu. Buluntular, antik kentin yalnızca mimari ve kültürel açıdan değil, ekonomik açıdan da bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu gösterirken, Aspendos'un ticaret hacmine ve uluslararası bağlantılarına ilişkin yeni bilimsel veriler sundu.