2 can gitti, CHP’li belediye önlem aldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen 22 Temmuz'da suda boğulmak üzere olan 3 kişiyi kurtarırken İbrahim Patar (63) ve lise öğrencisi Yusuf Koç'un (15) ölümüyle sonuçlanan olayın ardından CHP'li Bulancak Belediyesi halk plajına cankurtaran kulesi koydu ve uyarıcı tabelalar astı. Denizde can kurtarmaya çalışırken boğularak ölen Yusuf Koç'un babası Gürsel Koç belediyeye ateş püskürdü.







Baba Koç, "Benim oğlum can kurtarmaya çalışırken öldü. Burası halk plajı, her gün yüzlerce insan burada denize giriyor. Ne bir cankurtaran, ne önlem vardı. Burada yıllardır boğulma tehlikesi ve ölümler yaşanıyor. En son benim oğlum öldükten sonra belediye bu plajda tedbir almaya başladı. Bulancak belediyesinin ihmali yüzünden 2 can gitti. Belediye hakkında şikayette bulunacağım" dedi.





2 CAN GİTTİ



Giresun'un Bulancak ilçesinde 22 Temmuz'da denizde boğulma tehlikesi geçiren biri kadın, ikisi çocuk 3 kişiyi kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan 63 yaşındaki İbrahim Patar ile 15 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Koç, üç kişiyi kurtardı ancak kendileri hayatını kaybetti.





Evinin balkonunda oturduğu sırada denizden gelen çığlıkları duyan İbrahim Patar, kalp hastası ve bypass olmasına rağmen hiç düşünmeden sahile yardıma koştu. Yusuf Koç da sahilde arkadaşlarıyla oturduğu sırada boğulma vakasını görünce kendi canı pahasına suya dalıp, 3 kişinin kurtarılmasına yardımcı oldu.





CANKURTARAN KULESİ KONULDU



Hayat kurtarmak için iki kahramanın can verdiği olayın ardından ihmal çıktı. Çok sayıda kişinin denize girdiği halk plajında cankurtaran olmadığı ve bölgede denizden kum çekildiği öne sürüldü.



CHP'li Bulancak Belediyesi yaşanan son olayların ardından önceki gün belediye plajına 2 cankurtaran kulesi koydu ve 'denize girmek yasaktır' tabelası dikti. Yaşanan olayların ardından plajın geçici süreyle belediye tarafından kapatıldığı ve denize girişlerin yasaklandığı görüldü.





OĞLUM ÖLDÜ, ÖNLEM ALINDI



Oğlu Yusuf Koç'u kaybeden baba Gürsel Koç, "Burası halk plajı ve her gün yüzlerce insan buradan denize giriyordu. Ne bir cankurtaran vardı, ne de uyarıcı tabela. Buradan denizin dibinden kum çekildiği iddiaları var. En son oğlum ve İbrahim abi burada 3 kişinin hayatını kurtarırken öldü.



O sırada da yine burada cankurtaran yoktu. Bulancak Belediyesi yaşanan bu olayın ardından buraya 2 cankurtaran kulesi koydu ve tabela astı. Şimdilik denize girişi de yasakladılar. Oğlum Bulancak Belediyesi'nin ihmali yüzünden öldü, belediye yetkilileri hakkında şikayette bulunacağım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör