2 çocuğu yaralayan köpeğin sahibi tahliye edildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki çocuğun yaralanmasına neden olan pitbull cinsi köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol'un 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanmasına Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol, çocukların babası müşteki Adem Öztürk, anneleri Belkıs Öztürk ve taraf avukatları hazır bulundu. Hakim duruşmaya müşteki ve tanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirerek, müşteki Belkıs Öztürk'e söz verdi.

BENZER DURUMLAR YAŞANMIŞ

Belkıs Öztürk, olay günü pazar alışverişinden döndüklerini, eşinin kendisini ve çocukları eve bıraktıktan sonra üst kata çıktıklarını ifade etti. Karşı daireye geldiklerinde sanığın annesini dış kapı hafif aralıkken çömelmiş şekilde ayakkabı bağlarken gördüğünü söyledi. Öztürk ifadesinin devamında, taraflar arasında daha önce bir husumet bulunmadığını belirterek, sanığın annesine "Köpeği mi çıkaracaksınız, kapıyı kapatın" dediğini, ancak karşılık alamadığını aktardı. Bu sırada köpeğin aniden dışarı çıktığını ve arbede yaşandığını, köpeğin çocuklara yönelerek saldırıda bulunduğunu ifade etti. Günlük rutinlerinde çöp atma sırasında da benzer durumlar yaşandığını, köpeğin apartman koridorunda kendisine doğru hamle yaptığını, bu nedenle çoğu zaman çöp bırakıp kapıyı hızla kapattığını söyledi. Köpeğin genellikle ağızlıklı gezdirildiğini de ekledi.Şikayetçi olduğunu belirten Öztürk, yaşanan olayın kendisini ve ailesini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

OLAY ÖNGÖRÜLMEZ SAVUNMASI

Sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol ise olaydan dolayı üzüntü duyduğunu, aileden özür dilediğini belirtti. Köpeğini 8 yıl boyunca ağızlıksız ve tasmasız dışarı çıkarmadığını, daha önce herhangi bir saldırgan davranış gözlemlenmediğini ve bu olayın öngörülemez nitelikte olduğunu savundu. Erol ayrıca yaşanan olay nedeniyle psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini, babasının vefatının ardından aile sorumluluğunu üstlendiğini ve işini kaybetme riski bulunduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti. Ailenin tepkisini anladığını belirten Erol, ilerleyen süreçte çocuklar ve aileler için elinden geleni yapacağını beyan etti. Söz verilen sanık avukatı da olayın öngörülemez olduğunu yineleyerek, mahkemeden, müvekkilinin tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

"ÇOCUĞUMU MAHVETTİLER DİYE ÇIĞLIKLARINI DUYDUM"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen A.K. ise tarafları komşu olmaları nedeniyle tanıdığını belirterek, olay günü evdeyken bağırma sesi duyduğunu, kapıyı açtığında Belkıs Öztürk'ün iki çocuğuyla birlikte panik halinde eve girmeye çalıştığını, köpeğin saldırgan şekilde hareket ettiğini ve sanığın annesinin köpeği kontrol etmeye çalıştığını gördüğünü ifade etti. A.K., köpeğin o sırada ağızlıksız ve tasmasız olduğunu belirterek, "O anda Belkıs Hanım'ın kapıyı açabilmesiyle içeri girdiler. 'Şükür kurtuldular' diye düşünerek kapıyı kapattım ancak 40-45 saniye sonra tekrar Belkıs Hanım'ın 'Çocuğumu mahvettiler' diye çığlıklarını duydum. Tekrar kapıyı açtığımda çocuk kucağındaydı ve ağzı yüzü kan içerisindeydi." dedi. Tanık, köpeğin daha önce doğrudan bir saldırısına şahit olmadığını ancak cinsi ve büyüklüğü nedeniyle apartman sakinleri için korku ve tehdit oluşturduğunu, zaman zaman spor alanında ağızlıksız ve tasmasız dolaştığını gördüğünü de beyan etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın annesi A.Ö. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun akıbetinin beklenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol hakkında isnat edilen suçun niteliği, dosyanın geldiği aşama ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ile imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi.