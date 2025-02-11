2 çocuğunu öldüren anne tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan Aybüke Beyza Dereci ağır yaralanırken, diğer 2'si Afra Sümeyye Dereci ve Muhammed Ali Dereci ise hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedaviye alınan Aybüke Beyza Dereci'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Serpil Altınok Dereci ise polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Dereci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine sevk edilen Dereci, savcıya ifade verdikten sonra 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Dereci'yi 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutukladı.