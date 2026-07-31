2 çocuk annesi Buse’nin şüpheli ölümü

Bursa
'da Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi'ndeki bir evde yaşayan 32 yaşındaki Buse Taşer'in vurulduğu ihbarında bulunuldu. Hemen eve giden polisler, Taşer'i göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında, kadının 9 ve 11 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu öğrenildi. Evde bulunan Buse Taşer'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı. İhbarı kendisinin yaptığını söyleyen şüpheli, genç kadının intihar ettiğini iddia etti. Acı haberi alarak olay yerine gelen genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde uzun süre detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Buse Taşer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör