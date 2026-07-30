2 çocuk annesi genç kadın ölü bulundu

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi'ndeki bir evden silah sesleri geldiğine dair ihbar üzerine Polis harekete geçti. Eve giren ekipler, 32 yaşındaki Buse Taşer'i göğsünden silahla vurulmuş halde buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında 9 ve 11 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen, silahlı bir kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde uzun süre detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Buse Taşer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.