2 gün işe gitmeyen adam evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 9.9.2025 12:13 Son Güncelleme: 9.9.2025 12:20

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde inşaatlarda sıvacı ustası olarak çalışan ve yalnız yaşadığı belirlenen bir şahıs 2 gün işe gitmeyince iş arkadaşlarının merak edip eve gelmesi ile evinde ölü olarak bulundu. Savcılık şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Remzi YILMAZ
Olay Orhangazi'de Arapzade Mahallesi Mektep Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre inşaatlarda sıvacı ustası olarak çalışan ve yalnız yaşadığı belirlenen Dursun Ali D. (67) iki gün işe gitmeyince mesai arkadaşları merak edip eve geldi. Mektep Caddesi üzerindeki tek katlı evde yaşayan Dursun Ali D.'nin evinin kilitli olduğunu belirleyen mesai arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye yardımı ile evin kapısını açtı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

