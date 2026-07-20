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Giriş Tarihi: 20.07.2026 18:47

2 gündür kayıp olarak aranıyordu: Minibüste ölü olarak bulundu!

Sultangazi'de meydana gelen olayda, 2 gündür kayıp olarak aranan 73 yaşındaki Haydar Elidemir park halindeki bir servis minibüsünün içinde ölü olarak bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
2 gündür kayıp olarak aranıyordu: Minibüste ölü olarak bulundu!
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Olay, Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Elidemir'den yakınları yaklaşık 2 gündür haber alamadı.

Elidemir'in oğlu hafta sonu babasının Bağcılar'da yaşadığı binaya çilingir ve polis eşliğinde giderek daireye girdi. Haydar Elidemir'in evde olmadığı anlaşılması üzerine polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER CESET BULDU

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde park halindeki servis minibüsünden kötü kokular gelmesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

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Minibüse giren ekipler içeride erkek cesedi buldu. Ceset üzerinde yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Haydar Elidemir olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Elidemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#SULTANGAZİ #ADLİ TIP KURUMU #BAĞCILAR

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2 gündür kayıp olarak aranıyordu: Minibüste ölü olarak bulundu!
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