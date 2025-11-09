2 hafta sonra düğünü olan Tahsin, ’otel önünde içki içmeyin’ diye uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

2 HAFTA SONRA EVLENECEKTİ

Tahsin Göker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevenleri, ailesi ve nişanlısı morg önünde üzgün şekilde bekledi. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada otel önündeki kavganın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Tahsin Göker ve iş arkadaşı T.K.B. ile otel önünde alkol alan Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'nin kavga ettiği, Eyüp T.'nin Göker'i bıçakladığı, ardından Eyüp T. ile H.S.'nin kaçtığı anlar görüntülere yansıdı.