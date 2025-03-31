2 husumetli grup karşı karşıya geldi: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'nin Yeni Mahalle semtindeki Öğretmen Rıza Elitok Parkı'nda husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle olayda cinnet geçirdiği öne sürülen E.C.A. isimli şahıs, Yusuf Akbay, H.S., F.D. ve B.T.'yi bıçakla ağır yaraladı. Kavga sırasında pompalı tüfekle de havaya ateş ettikleri öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sırtından ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 29 yaşındaki Yusuf Akbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri devam eden H.S., F.D. ve B.T.'nin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan 6 şüpheli, olayın ardından bir araçla kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu cinayet şüphelisi E.C.A. ile İ.M., O.B., S.Ö., S.G. ve A.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.