2 ilde 2 kadın katledildi

Nevşehir'de bir kadın, boşandığı eşi tarafından öldürüldü. Hüseyin Ç., yaklaşık 1 ay önce boşandığı Mine Özcan'ı (28) açık otoparkta aracını park ettiği esnada kurşun yağmuruna tuttu. İhbar üzerine park halindeki otomobilin yanına giden polis ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Hüseyin Ö., akşam saatlerinde Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu.Bu arada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Sevgi Gezer (32) otogarda kocası tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Memleketi Malatya'ya gitmek üzere otogara gelen Sevgi Gezer, eşi E.G. tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil çağrı merkezi ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sevgi Gezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan zanlıyı yakaladı.