2 kişi hayatını kaybetti: İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 17:35 Son Güncelleme: 24.01.2026 17:46

Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişeye girmek isteyen otomobile arkadan gelen otobüs çarptı. Meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, otobüsün kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldaki gişeye girmek isteyen Emir Şengün idaresindeki otomobile arkadan gelen otobüs çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilde bulunan 3 kişiden Emir Şengün ve eşi Fatma Şengün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan G.Ş.(16) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Emir Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan otobüste bulunan yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapattı. Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan otobüsünün kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen otobüsün, otomobili bariyerlere sıkıştırarak ezdiği görülüyor.

