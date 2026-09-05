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Giriş Tarihi: 5.09.2026

2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Girne Limanı'ndan Mersin'e gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra batan Filo Jet adlı gemide bulunan kayıp yolcuları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar, bölgede 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce İsmail Kurt ve 58 yaşındaki Elmas Demir'in naaşlarına ulaşılırken, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kadının da cansız bedenlerinin bulunmasıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiye ulaşılması için ekiplerin enkazdaki arama-kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan enkazda yürütülen operasyonlarda, uzaktan kumandalı su altı araçları ve robotik sistemler kullanılıyor. Cansız bedenine ulaşılan Elmas Demir'in günlerdir Girne Limanı'nda bekleyen ailesi acı haberle yıkıldı. Beş çocuk annesi Demir'in, eşi Abbas Demir ile birlikte KKTC'de yaşadığı ve bir otelde temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MERSİN #KKTC

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2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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