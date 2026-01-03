Haberler Yaşam Haberleri 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda Hasan Ali seken kurşunun kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 3.01.2026 17:35

2 kişinin hayatını kaybettiği olayda Hasan Ali seken kurşunun kurbanı oldu

İstanbul Küçükçekmece’de dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay sırasında kaldırımda arkadaşını bekleyen 27 yaşındaki Hasan Ali’nin olayla alakası olmadığı ve seken kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
2 kişinin hayatını kaybettiği olayda Hasan Ali seken kurşunun kurbanı oldu
  • ABONE OL

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, kaldırımda bekleyen Muhammed Gözsu (23) ve Levent Ö.'yü hedef alarak kurşun yağdırmış, iki genç yere yığılırken mermiler, o sırada olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali (27)'ye de isabet etmişti.

Motosiklet ile olay yerinde geldikleri iddia edilen şahıslar olay sonrası motosikleti boş bir alana bırakıp yaya olarak kayıplara karışmıştı. Kaldırımda arkadaşını beklerken canından oldu. 27 yaşındaki Hasan Ali'nin olayla ilgisi olmadığı, o esnada arkadaşını beklemek için kaldırımda durduğu ve silahlı saldırı esnasında kurşunların kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürerken, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
2 kişinin hayatını kaybettiği olayda Hasan Ali seken kurşunun kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz