2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik tartışması cinayetine 6 tutuklama

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokakta geçtiğimiz Pazar akşamı meydana gelen olayda, gündüz saatlerinde trafikte yaşanan tartışmanın devamında bir araya gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, yaralanan 5 kişiden İsmet ve kardeşi Bayram Toker kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen Burak Bardakçı, Şemsettin Aktaş, Muhammet Aktaş, Mehmet Aktaş, Sabri Aktaş, Mustafa Balcı ve Taner Toker'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Balcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken. Diğer 6 şüpheli ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.