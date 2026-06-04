2 kız çocuğu vazolarla kafalarına vurularak hastanelik edilmişti! Cani dayı ve yengenin cezası belli oldu





NE OLMUŞTU?



Olay, 12 Ağustos 2023 yılında Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için bir zincir markete giren H. (16) ve D. (14) isimli iki kardeş, ağabeylerinin 3 yıl önce boşandığı eski eşinin A.Y., F.Y., G.K. ve A.Y. isimli yakınları tarafından takip edilerek market içerisinde sıkıştırıldı. İki kardeş marketten çıkarak kaçmak isterken, kendilerini takip eden 4 şahsın saldırısına uğradı. Kız çocuklarının vazo ile kafalarına vurulma anları ile tekme tokat ve yumruklu saldırıya uğrama anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganların elinden güçlükle alınan 2 kız çocuğu, olay sonrası kaldırıldıkları hastanede 2 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör