2 milyarlık siber vurgun çökertildi: Sahte ilanlarla milyarlık vurgun

Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın'da "Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık"suçlarına yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Hesaplarında 2 milyar Türk lirası işlem hacmi tespit edilen 34 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 29'u tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SAHTE İLANLARLA VATANDAŞI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; sosyal medya üzerinden sahte motor, televizyon ve konteyner ilanları ile dolandırıcılık yaptığı, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı, yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca "Kripto borsasında para kazanma" vaadiyle kurulan sahte internet siteleri üzerinden de vatandaşların paralarını kaptıkları tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA: "KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.