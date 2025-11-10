Haberler Yaşam Haberleri 2 Milyon TL'lik altın soygunu: Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı!
Giriş Tarihi: 10.11.2025 20:55

Ordu Altınordu’da bir kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, 2 milyon TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları hırsızın izini sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kuyumcuya müşteri gibi giren şahıs, satın alacağını söyleyip kenara ayırdığı yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı.


Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Vitrin Kuyumculuk'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kuyumcuya gelerek bazı altınları satın almak istediğini söyledi.

Kuyumcu, şahsın isteği üzerine yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altınları bir kenara ayırdı. Bir süre sonra başka bir müşteriyle ilgilenen kuyumcunun dalgınlığından faydalanan şüpheli, altınları alarak dükkandan uzaklaştı.


Durumu fark eden iş yeri sahibi ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızın kimliğinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

