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Giriş Tarihi: 5.09.2026 12:25

2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan bir kavşakta iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı. Sıkışan sürücülerden biri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
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Mustafa Kemal Mahallesi'nde seyir halindeki iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli ulaşım aksaması yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

#HATAY #İSKENDERUN

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2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
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