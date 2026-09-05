2 otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Mustafa Kemal Mahallesi'nde seyir halindeki iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli ulaşım aksaması yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.