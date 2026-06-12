2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akdoğan Mahallesi yolu üzerinde bulunan Gümüşdere mevkiinde dün akşam saatlerinde 47 MA 5275 ve 55 ARP 58 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında, 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere 5 kişi yaralandı. Meydana gelen trafik kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bir yaralı, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 74 yaşlarındaki Abdulkadir Korkmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı Rojda E., Ahmet B., Zübeyir E., Sihem H.'nin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Abdulkadir Korkmaz otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Derik ilçesinde toprağa verildi. Savcılık 1 kişinin ölümü ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör