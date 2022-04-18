2 polisi vuran zanlı ve babası tutuklandı

Adana'da Ahmet Işık, oğlunun evde ruhsatsız silah bulundurduğu iddiasıyla aramaya gelen polislere direndi. Yaşanan arbedede oturduğu yan evden babasının sesini duyan Süleyman Işık, balkondan pompalı tüfekle polislere doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, komiser Alper Demir'i omzuna polis memuru Hüseyin Arık'ında göğsüne isabet etti.
Özel harekat ekibinin katıldığı operasyonda saldırgan Süleyman Işık, babası Ahmet ve kardeşi H.İ.I., gözaltına alındı. Ameliyattan çıkan polislerden Hüseyin Arık'ın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken adliyeye sevk edilen Süleyman Işık ve babası tutuklandı.
POLİSLERE ATEŞ ETTİ
Olay, 16 Nisan saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1327 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Süleyman Işık'ın babasının evinde ruhsatsız silah sakladığı bilgisine ulaşan ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Bu sırada baba Ahmet Işık, evde bulunan ruhsatsız silahı yakalatmamak için küçük oğlu H.İ.I.'yla polisleri oyalamak için mukavemet gösterdi. Babasının sesini duyan Süleyman Işık, oturduğu yan evin balkonuna çıkıp pompalı tüfekle polislere doğru ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar polis memuru Hüseyin Arık'ın göğsüne, komiser Alper Demir'in ise sırtına isabet etti. Saldırgan terastan atlayarak 500 metre ileride bir evde gizledi.
BABA VE İKİ OĞLU GÖZALTINDA
Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye özel harekat polisleriyle birlikte çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bölgeye gelen ekipler, şüpheli Süleyman Işık'ı 1330 sokakta bulunan bir evde olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakaladı. Öte yandan olaya karıştığı belirlenen baba Ahmet Işık ve H.İ.I.'da gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 60 adet mermi ile çok sayıda kartuş ele geçirildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan Süleyman Işık ve babası Ahmet Işık, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'görevli memura mukavemet' ve '6136 ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunan şüpheli H.İ.I., serbest kalırken Süleyman Işık ve babası tutuklandı. Öte yandan komiser Alper Demir'in durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören polis memuru Hüseyin Arık'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.