2 polisi vuran zanlı ve babası tutuklandı

BABA VE İKİ OĞLU GÖZALTINDA

Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye özel harekat polisleriyle birlikte çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bölgeye gelen ekipler, şüpheli Süleyman Işık'ı 1330 sokakta bulunan bir evde olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakaladı. Öte yandan olaya karıştığı belirlenen baba Ahmet Işık ve H.İ.I.'da gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 60 adet mermi ile çok sayıda kartuş ele geçirildi.