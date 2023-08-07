2 saatte kontrol altına alındı

Çanakkale'nın Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyünde, saat 14.00 sıralarında çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 7 helikopter, 22 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler ve toplamda 255 personelle müdahale edildi. Alevler saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 7 hektar orman zarar gördü. Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde çıkan orman yangını da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına bölgede konuşlu başta T70 helikopteri olmak üzere birçok hava aracı ve karadan da itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı.