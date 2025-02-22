2 şehirde 3 cinayet

ANTALYA'da Bilal Aksoy (36), aralarında husumet bulunan Sergen Çoban'ı (30) 8 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6012 Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Sergen Çoban ile Bilal Aksoy, cadde üzerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aksoy, yanında taşıdığı bıçakla 8 kez Çoban'ı bıçaklayıp olay yerinden yaya kaçtı. Bilal Aksoy, suç aleti bıçakla beraber gece saatlerinde Side Jandarma Karakolu'na teslim oldu. Sağlık ocağından çıkışta 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, 'Kendi menfaatim için' yanıtını veren Bilal Aksoy, adliyeye sevk edildi.

YANLIŞ KURŞUN ÖLDÜRDÜ

Antalya'da'da 3 arkadaşı ile oto yıkamacıya gelen B.A. (28), "Sevgilime kim yazdı?" diyerek tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği işletme sahibi Haydar Sarp (22) yaralandı, göğüs kısmından ağır yaralanan Şükrü Alkaş (17) hayatını kaybetti. HUSUMETLİSİ KURŞUN YAĞDIRDI

İstanbul Maltepe'de 19 yaşındaki genç, sokakta karşılaştığı husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleriyse kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Berke Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.