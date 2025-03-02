2. Timur Cihantimur vakası: Muhammed Gürcan’ın öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Diğer yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden servis aracının önce frene bastığı ardından da yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor. Servis aracı şoförü görüntülerde kazanın ardından durmuyor ve yoluna devam ediyor.