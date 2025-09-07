2 yaşında DMD hastalığına yakalanan Alihan’ın 14 yıllık amansız mücadelesi!

İki yaşında DMD hastalığına yakalanan Alihan Kuzucuk, 14 yıldır kas hastalığı ile amansız bir mücadele veriyor. Geçen yıl hastalığın tedavisini sağlayacak İlaç'ın bulunmasıyla birlikte Kuzucuk ailesine bir umut ışığı doğdu. Kuzucuk ailesi çocuklarının sağlığına kavuşması için hemen harekete geçti.

ALİHAN'IN SAĞLI İÇİN GEREKLİ PARA 2 MİLYON 900 BİN DOLAR

Dubai'de yapılacak olan tedavi masrafının 2 milyon 900 bin dolar olduğunu öğrenen aile yeniden hüsrana uğradı. Tedavi masrafları bir hayli fazla ailenin de bunu karşılayacak gücü yoktu.

VALİLİK ONAYLI YARDIM KAPANMAYASI

Çocuklarını tedavi ettirebilmek amacıyla İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunan aile valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

PARANIN SADECE YÜZDE 4'ÜNE ULAŞILABİLDİ

Yaklaşık 1 yıldır devam eden yardım kampanyası da ailenin beklentilerini karışlamadı. 2 milyon 900 bin dolarlık tedavi masrafının sadece yüzde 4'üne ulaşılabildi.

ALİHAN'IN TEDAVİSİ VAR ZAMANI YOK

Yaşının ilerlemesiyle birlikte her geçen gün Alihan'ın durumunun dahada kötüye gittiğini belirten Anne Kübra Kuzucuk, "Alihan okuluna yürüyerek gidemiyor. Onun için asansörlü bir okul tercih ettik. Yaşı ilerliyor. Sürekli egzersiz ve spor yaptırmaya çalışıyoruz ama artık onda bile çok yoruluyor Alihan'ın tedavisi artık var, ama Alihan'ın zamanı yok. Her bağış, her dua Ali'nin nefesi demek. Bu destek, oğlumuzun hayatını değiştirecek. Lütfen yardım edin. DMD değil Alihan kazansın" diyerek yetkililere ve hayırseverlere çağrıda bulundu.

SİZLERLE BİRLİKTE BAŞARACAĞIMA İNANIYORUM

Alihan ise hayır severlere şu sözlerle seslendi; "16 yaşındayım, DMD kas hastayım. 2 yaşından beri ailem ve ben bu hastalık için mücadele ediyoruz. Umut olan ışık Dubai'den bize bir yıldız gibi parladı. Ulaşmamız hiç kolay değil ama sizlerle birlikte başaracağıma inanıyorum."