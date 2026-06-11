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Giriş Tarihi: 11.06.2026 15:12

2 yaşındaki bebek sulama kanalında boğuldu

Iğdır merkeze bağlı Yukarı Çarıkçı köyünde meydana gelen üzücü olayda, sulama kanalına düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

BÜLENT MAVZER
2 yaşındaki bebek sulama kanalında boğuldu
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Yukarı Çarıkçı köyünde evlerinin önünde bulunan sulama kanalının yakınında oynayan 2 yaşındaki Harun D., bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sulama kanalında gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda küçük çocuğun suya düştüğü tespit edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından Harun D.'ye sulama kanalında ulaşıldı. Sudan çıkarılan minik çocuk için sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Harun D.'nin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan acı olay, Yukarı Çarıkçı köyünde büyük üzüntüye neden olurken, çocuğun cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#IĞDIR

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2 yaşındaki bebek sulama kanalında boğuldu
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