2 yaşındaki Leyla ölümden dönmüştü... İlaçta gri renkli alüminyum fosfit tespit edildi

Öksüz ailesi evlerini tahtakurusu basınca ilaçlatmak istedi. Ertuğrul Öksüz, internetten yaptığı araştırma sonucu bir firma buldu. Firmayı arayıp konuşan ve 5 bin TL karşılığında anlayan Öksüz, 7 Nisan günü evini ilaçlattı. Firma yetkilileri eve 16 saat girmemeleri konusunda Öksüz ailesini uyardı. Aile ne olur ne olmaz diye düşünerek 32 saat sonra eve girdi. Ancak sabah saatlerinde anne ve 2 yaşındaki kızı Leyla'da kusma şikayetleri artınca hemen hastaneye başvurdular. Organofosfattan dolayı zehirlendiği belirlenen Leyla yoğun bakıma alındı. 5 gün yoğun bakımda kalan ardından serviste tedavi edilen Leyla, sağlığına kavuşup, taburcu edildi. Aile firma sahibi Mustafa İ.B'den şikayetçi oldu.

NUMUNELERDE ALÜMİNYUM FOSFİT TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı. Evden alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda 4 numune üzerinde yapılan incelemede gri renkli alüminyum fosfit tespit edildiği öğrenildi. Bu maddenin de daha önce İstanbul'da meydana gelen ve aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği ilaçlama olayında da tespit edildiği öğrenildi.

Firma ile ilgili yapılan incelemelerde başka bir olaya daha rastlanıldığı belirtildi. Aynı firmanın yine bir kuran kursunda ilaçlama işlemi yaptığı, ilaçlama sonrası kurs öğreticisi ve bazı öğrencilerin bu ilaçtan zehirlendikleri ileri sürüldü. Bu konuyla ilgili de soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.