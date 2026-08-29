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Giriş Tarihi: 29.08.2026

3 zincirleme kaza: 2'si ağır 13 yaralı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
3 zincirleme kaza: 2’si ağır 13 yaralı
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İstanbul'da sabaha karşı etkili olan yağış, iki ayrı trafik kazasına neden oldu. Esenyurt, TEM Bağlantı yolu Ambarlı istikametinde saat 05.00 sıralarında seyir hâlindeki sebze yüklü kamyon, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Üsküdar'da ise saat 05.00 sıralarında D100 Karayolu Ünalan mevkisinde 3 aracın bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Pendik Kurtköy'de zırhlı polis aracı, zincirleme kazaya karışarak takla attı. Kazada ikisi polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT

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3 zincirleme kaza: 2'si ağır 13 yaralı
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