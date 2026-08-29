3 zincirleme kaza: 2’si ağır 13 yaralı

İstanbul
'da sabaha karşı etkili olan yağış, iki ayrı trafik kazasına neden oldu. Esenyurt
, TEM Bağlantı yolu Ambarlı istikametinde saat 05.00 sıralarında seyir hâlindeki sebze yüklü kamyon, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Üsküdar'da ise saat 05.00 sıralarında D100 Karayolu Ünalan mevkisinde 3 aracın bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Pendik Kurtköy'de zırhlı polis aracı, zincirleme kazaya karışarak takla attı. Kazada ikisi polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör