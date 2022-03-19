20 bin dolarlık çifte böbrek satışına suçüstü

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul'da çifte organ ticareti operasyonu düzenledi. Özel bir hastaneye 14 yıllık arkadaş olduklarını beyan ederek böbrek nakli adına başvuruda bulunan Suriye uyruklu iki kişinin belgelerinin sahte olduğu tespit edildi. İki kişinin birbirlerini tanımadıkları, sosyal medya üzerinden bir aracı vasıtasıyla tanıştıkları, sahte evrakların yine aracı kişi tarafından düzenlendiği belirlendi. Polislerin tespitlerine göre, aracı olan kişiye bin 500 dolar ödeme yapıldı. Diğer kişi ise böbrek için 10 bin dolar ödeme yaptı. Böbrek alıcısı olan Suriye uyruklu F.M., böbrek vericisi Suriye uyruklu A.B. ve Ürdün uyruklu aracı M.A.A.H. yakalanarak gözaltına alındı. Aracı tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer operasyonda da benzer yöntemle böbrek nakli için Rusya'dan gelen J.B., böbrek vericisi olan Kazakistan uyruklu M.B. ve Ukrayna uyruklu aracı aracı tutuklandı.