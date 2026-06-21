20 günlük bebeğin feci ölümü! Babası geri manevra yaparken aracın altında kaldı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bozan Mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu mevsimlik işçi Y.E. (26), iddiaya göre havaların sıcak gitmesi nedeniyle 20 günlük bebeklerinin güneşten etkilenmemesi için aracın gölgesine bıraktı. Ancak baba bir süre sonra bebeğini aracın yanına bıraktığını unutup, direksiyona geçti. Geri manevra yapan baba bebeğini ezdi. Durumun fark edilmesi üzerine küçük bebek aile tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ancak ağır yaralanan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından bebeğin anne ve babasının gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör