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Giriş Tarihi: 22.9.2022

20 liralık gaspa 20 yıl ceza

Adana’da bıçak zoruyla iki çocuğun toplamda 20 lirasını gasp eden gence nitelikli yağma suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay cezayı onadı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
20 liralık gaspa 20 yıl ceza
Adana'da yaşayan C.K., parkta karşılaştığı küçük yaştaki iki öğrenciyle sohbet ettikten sonra öğrencileri tenha bir ara sokağa götürüp belinden çıkardığı ekmek bıçağıyla tehdit ederek ceplerindeki 10'ar lirayı zorla aldı. Gözaltına alınan C.K.'ya mahkeme "nitelikli yağma" suçundan her bir öğrenci için 10'ar yıl hapis verdi. Hüküm temyiz edildi ve dosya Yargıtay 6. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire de yerel mahkemenin kararını onayınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu itirazı reddetti. Kurul kararında, C.K.'nın mağdurların ne kadar parası varsa hepsini alma yönündeki ortaya koyduğu kastının yoğunluğu ve somut olayın tüm koşulları göz önünde bulundurulduğunda, yağmalanan paraların değerinin azlığı nedeni ile indirim yapılamayacağı hususunda bir isabetsizlik bulunmadığının kabul edilmesi gerektiğinden bahsedildi.

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20 liralık gaspa 20 yıl ceza
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