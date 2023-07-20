20 lirası 247.5 milyon lira oldu

Türkıye'de şans oyunlarında verilen en büyük ikramiyenin talihlisi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Badıkan aşiretine mensup 6 çocuk babası Fevzi Badıkan (60), çekini İstanbul'da aldı. 20 liralık kuponuyla kazandığı 60 lirayla oynadığı Çılgın Sayısal Loto kuponu oynayan Badıkan, çekilişte 247 milyon 659 bin 481 lira kazandı. Badıkan'ın yeğeni Şükrü Badıkan, amcasının yıllar önce çok zengin olduğunu ancak iflas ettiğini anlatarak "Parayı ilçemizin yararına kullanmak istiyoruz" dedi. Oğlu Recep Badıkan ise aile büyüklerinin kararı ile ikramiyenin nerelere harcanacağına karar verileceğine dikkat çekti.