20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? MEB ve YÖK ile 20 Mayıs okullar ve üniversiteler tatil mi, ders var mı?

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi sorusu gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı duyurularını takip eden vatandaşlar bayram kutlamaları ardından okullarda ders işlenip işlenmeyeceğine dair araştırmalara yöneldi. Resmi tatil sonrası okul araştırmaları hız kazandı. İşte, '20 Mayıs okullar tatil mi' sorusunun yanıtı...
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlamalar dört bir yanda başlıyor. Resmi tatil olan bu özel günde çeşitli bölgelerde kutlama yapılacak. Okullarda da etkinlikler düzenlenecek.
2024 RESMİ TATİLLER
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı