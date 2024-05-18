Haberler Yaşam Haberleri 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? MEB ve YÖK ile 20 Mayıs okullar ve üniversiteler tatil mi, ders var mı?
Giriş Tarihi: 18.5.2024 22:22

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? MEB ve YÖK ile 20 Mayıs okullar ve üniversiteler tatil mi, ders var mı?

20 Mayıs okullar tatil mi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler arama motorlarına sorularını yöneltiyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlamaların ardından gözler hafta başı için MEB ve YÖK duyurularına dönmüştü. Peki; 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı, resmi daireler açık mı? İşte, yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? MEB ve YÖK ile 20 Mayıs okullar ve üniversiteler tatil mi, ders var mı?

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi sorusu gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı duyurularını takip eden vatandaşlar bayram kutlamaları ardından okullarda ders işlenip işlenmeyeceğine dair araştırmalara yöneldi. Resmi tatil sonrası okul araştırmaları hız kazandı. İşte, '20 Mayıs okullar tatil mi' sorusunun yanıtı...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlamalar dört bir yanda başlıyor. Resmi tatil olan bu özel günde çeşitli bölgelerde kutlama yapılacak. Okullarda da etkinlikler düzenlenecek.

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mayıs Pazartesi okullar ve işyerleri normal çalışma düzenlerine devam edecek. Okullar tatil olmayacak.

2024 RESMİ TATİLLER

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün


15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? MEB ve YÖK ile 20 Mayıs okullar ve üniversiteler tatil mi, ders var mı?
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