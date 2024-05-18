20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? MEB ve YÖK ile 20 Mayıs okullar ve üniversiteler tatil mi, ders var mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlamalar dört bir yanda başlıyor. Resmi tatil olan bu özel günde çeşitli bölgelerde kutlama yapılacak. Okullarda da etkinlikler düzenlenecek.