20 yaşındaki Batuhan kazada can verdi!

Karamürsel İlçesi Çamçukur Mahallesi'nde Pazar günü öğle saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Motosikletleri ile seyir halinde olan Batuhan Aysan (20), O.F. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Aysan ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı O.Y. hafif yaralandı. Kazada motosikletten savrularak yola düşen yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ardından ağır yaralanan Batuhan Aysan, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazada hafif yaralanan O.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.