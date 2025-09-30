20 yaşındaki Emirhan’ı kalbinden bıçaklamıştı: Katil zanlısı ve kardeşi hakim karşısına çıktı!

BABA: EVİMİZ YANGIN YERİ

Baba H.Ç., de şikayetçi olduğunu belirterek, "20 sene biz evladımızı büyüttük, besledik. Şu an çok perişan durumdayız. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Evimiz yangın yeri. Biz yanıyoruz" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada, sanıklar Metin Ünlügüneş ve M.A.Ü.'nün babası A.Ü., annesi S.Ü.'nün de aralarında olduğu 9 kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile bazı tanık ifadelerinde adı geçen ve sanıkların husumetli olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 2 kardeşin dinlenmesi ve bazı eksiklerin giderilmesi için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.