20 yaşındaki genç 4 aracın karıştığı kazada hayatını kaybetti

İstanbul Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 yaşındaki Samet Yüksekkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, 29 Ağustos Cumartesi gecesi Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamette gitmekte olan 4 otomobil, bilinmeyen bir sebeple zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 34 DP 5555 plakalı aracın sağ ön yolcu koltuğunda bulunan 20 yaşındaki Samet Yüksekkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

MALTEPE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazaya karışan 06 RBG 15 plakalı otomobilin sürücüsü P.M.K. da yaralandı. Yaralanan P.M.K, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Samet Yüksekkaya'nın cenazesi, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından sahil yolu tekrar trafiğe açıldı. İşlemleri tamamlanan Samet Yüksekkaya, Maltepe'de toprağa verildi. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.