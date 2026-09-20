20 yıllık ev alma hayali kabusa döndü! Tüm birikimini kaybetti: Talihsiz kadın ikinci kez aynı yöntemle böyle dolandırıldı!





"BENİ ZORLA EVDEN ÇIKARDILAR"



2021 yılında ev satın almak için şahıslarla anlaştığını ve ödeme yaptığını fakat yıllar geçmesine rağmen evini alamadığını iddia eden Ayten Cünedioğlu, "2021 yılında temelden girerek ev almak istedim. Aldığım ev, sözde 8 ay içerisinde bitecekti ama bitmedi. Ev için sözleşme esnasında peşinat verdim. İlk önce 50 bin TL verdim ve 15 gün sonra da 50 bin TL daha verdim. Geri kalanını da anahtar tesliminde verecektim. Ben biber işinde çalışıp biriktikçe parça parça vermeye başladım. 8 ay geçti ama evin inşası bitmedi. Pandemi var diye oyaladılar ve ev 2023 yılında bitti. 3. kattaki evimi başka birisine sattıklarını öğrendim. Benim sözleşmem var ve buna izin vermiyorum dedim. Evin içinde oturduğum esnasında evi yapan inşaat sahiplerinden biri geldi. Bu duvarları yıkın diyerek vurmaya başladı. Ben hakkımı korumak istedim ve emniyeti çağırın dedi. İnşaat sahipleri birkaç adam getirerek beni zorla evden çıkardılar. Bu olanlara göz yumdum ve çocuklarıma anlatmadım. Benim evimin tapusunu bana vereceklerine başka birine verdiler. Bana 3. kat yerine 4. kat daireyi vereceklerine söz verdiler, onların yalanına ben inandım. Yine duydum ki benim 4. kat daireyi de başka birine satılmış, bu sefer dedim durmayacağım artık. Bu senin evin diye denildi ama artık ben hiç kimseye güvenmiyorum" dedi.