20 yıllık faili meçhul bakkal cinayeti HTS kayıtlarıyla aydınlatıldı! 2 kişi tutuklandı

HTS KAYITLARIYLA CİNAYET AYDINLATILDI

Olay dönemine ait iletişim trafiğini ve HTS kayıtlarını titizlikle inceleyen ekipler, cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen E.T. (43), K.T. (35), E.Ş. (36), A.Ş. (36) ve P.Ş.'yi (59) düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgu sırasında şüphelilerden 2'si cinayeti 20 yıl sonra itiraf etti. Şüpheliler verdikleri ifadede, maktul bakkal Mehmet Ali Türkmen'in, arkadaşları olan E.Ş.'yi (36) taciz ettiğini ileri sürerek cinayeti bu sebeple işlediklerini iddia etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler A.Ş. ve P.Ş.'nin ise suçu bildirmeme suçundan dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.